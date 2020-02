Zank und Zabbe-Combo

Mit einem klassischen Tusch begann die „Närrische Singstunde“ der Singgemeinschaft Sängerbund Seckenheim/Frohsinn Friedrichsfeld im Siedlerheim. Conférencier Jürgen Zink, der Ehrenvorsitzende des Sängerbundes, stimmte mit dem Akkordeon an „heut geht’s richtig rund, bei Frohsinn und bei Sängerbund“. Auch Gerhard Krieger begrüßte die „Gästinnen und Gäste“ und griff in seiner Büttenrede alle elf Singstunden-Orden auf, die ausnahmslosRolf Kohl, Ehrenvize der Zabbe, kreiert hatte. Die Orden übergaben im Laufe des Abends die Friedrichsfelder Dauerprinzessin Denise, das Seckenheimer Prinzenpaar Dennis und Nathalie sowie die Ex-Prinzessinnen Doris (1978) und Edeltrud (1964).

Die Stimmung im vollbesetzten Siedlerheim war prächtig, und so konnte Maria Eck als Topmodel jede Menge Lacher einheimsen. Sie sei damals von Lagerfeld entdeckt worden, obwohl sich Größe 38 bei ihr nur „uff die Fieß“ beziehe. Schlabbdewewel-Präsident Elmar Petzinger, Chef der Frohsinn-Karnevalisten, hatte ja einen Sohn erwartet, doch heute ist er in seine Tochter ganz verschossen. Als Bütten-Debütant brachte er seine Vaterfreuden gut rüber und erhielt viel Beifall.

Zuvor nahmen die Zabbe-Elferräte mit Präsident Andreas Eder und Vizepräsident Alexander Schulz weitere Orden an, und Eder beschrieb den Eishockey-Spaß mit Prinz Dennis, der seine Schlittschuhe vergessen hatte. Werner Hirsch konnte nach einer Zeit als Strohwitwer erkennen: „Wenn der Mann einmal Herr im Hause ist, dann geht das Chaos richtig los.“ Insofern war er froh, als seine Ehefrau aus der Kur zurückkam.

Tollitäten plaudern aus

Als zänkisches Prinzenpaar, bestückt mit vielen Interna über Fasnacht und Tollitäten traten dann Nadine (2013 Prinzessin) und Daniela Petzinger (2003 Prinzessin der Zabbe und heute Vorsitzende des Seckenheimer Sängerbund 1865) auf. Die Schwestern waren Spiegel mancher Realität, denn wer erinnert sich nicht an ein früheres, völlig zerstrittenes Mannheimer Stadtprinzenpaar? Heiner Kraus und Jürgen Zink schwelgten da in positiven Zabbe-Erinnerungen, und gemeinsam sang der gemischte Ordensträgerchor „Ich bin kein Bajazzo“. Nun stellte sich Gerd Schmitt als schönster Mann und Krone der Schöpfung vor. Partnerin Heidi Ihrig zeigte ihm immer wieder Grenzen auf, wenn sie feststellte: „Wir Frauen lassen uns von euch nicht mehr betören, ab heute werden wir uns ’wöhren’.“ Auch darauf gab es drei „Frohbund-Sängersinn“.

Die „Närrische Singstunde“ war fröhlich und beschwingt, angereichert mit Gesang und Schunkelrunden, sie war Fasnacht in Bestform. Die Gäste machten aufmerksam mit und trugen so erheblich zum rundum gelungenen Abend bei. Dazu passte bestens das grandiose Finale mit der Zabbe-Combo, diesmal in der Besetzung Reginald Blümmel, „Ossie“ Wohlfart, Jürgen Zink und Clemens Schlenkrich, der just an diesem Abend Geburtstag feierte.

Mit dem „Kurpfälzer Narrenmarsch“, dem „Rosenmontags-Lied“ und anderen Hits streckten alle Narren die Hände zum Himmel. Und was in „Seggene dahähm in alle Gasse“ los ist, daran erinnerten die besten Schlager der Neckarbote-Singers. „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ erklang zum Abschluss: Das Siedlerheim ist zu einer Hochburg der Saalfasnacht geworden.

