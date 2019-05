Zeit für Begegnungen und Gespräche

Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder ein begeisternder Martinstag in der Seelsorgeeinheit gefeiert wurde, wird es in diesem Jahr eine Wiederauflage geben. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, findet unter dem Motto „Unser Martinstag – ein Tag für die Seelsorgeeinheit“ ein Tag zum Kennenlernen, zur Begegnung, zum Feiern eines Gottesdienstes, zum Gespräch und zum Teilen statt. Begonnen wird mit einem Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Gelände des Badischen Rennvereins, Turfweg 15, am Dossenwald. Mittagessen, Kinderprogramm, Möglichkeiten zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen schließen sich an.

Die Teilnehmer werden eingeladen Salate, Fingerfood, Kuchen etc. mitzubringen und dem großen Buffet beizusteuern. Würstchen und Brot werden vorhanden sein, dazu kalte Getränke und Kaffee. Auch Teller, Besteck, Becher und Tasse sollen mitgebracht werden.

Dieser Tag für die Seelsorgeeinheit, die aus den katholischen Pfarreien Edingen, Friedrichsfeld, Neckarhausen und Seckenheim besteht, wird bei jedem Wetter stattfinden. hat

