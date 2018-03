Ziel: Bis Jahresende 350 Mitglieder

Anzeige

Mit 320 Mitgliedern geht der VdK Seckenheim ins Jahr, 350 sollen es bis zum Jahresende 2018 sein. Bei der jüngsten Hauptversammlung in der „Turnhalle“ rief Vorsitzender Wolfgang Wernet die Mitglieder auf, für den Sozialverband VdK als größte Interessenvertretung der behinderten und chronisch kranken Menschen zu werben. Nicht nur Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienstopfer, sondern auch Opfer von Unfällen, Gewalt oder Umweltschäden profitierten von einer Mitgliedschaft im Sozialverband, so Wernet. Gleiches gelte für Rentner, Hinterbliebene, Pflegebedürftige und Pflegende, Empfänger von Transferleistungen oder Patienten.

Zuvor hatte Wernet in seinem Bericht auf die regelmäßigen Monatstreffen mit Unterhaltung, Information und Geselligkeit zurückgeblickt. „Natürlich würde ich bei den Versammlungen am ersten Dienstag im Montag in der TSG-Turnhalle am OEG-Bahnhof gerne mehr Mitglieder begrüßen“, wünschte er sich dabei. Besonders erinnerte Wernet auch an den Höhepunkt des Jahres 2017, den Ausflug zum Schwetzinger Kurfürstenschloss.

„Keine roten Zahlen“

Dass mit Elke Müller eine Ex-Bankerin gefunden wurde, die kommissarisch den Vorstandsposten der Schriftführerin übernahm, freute Wernet besonders, ebenso, dass Ferdinand Müller wie Sieglinde und Karlheinz Brauner sowie Werner Bauer sich als Beisitzer engagieren.