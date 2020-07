Zu viele Wege enden im Nichts

„Es hat sich gezeigt, dass in Seckenheim an vielen für Radfahrer gefährlichen Stellen bessere Lösungen gefunden werden müssen.“ Mit diesem Fazit fasst Isabel Cademartori, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion, die Ergebnisse einer Radtour ihrer Partei zusammen. Deren Ziel war es, Schwachstellen für der Radverkehr zu finden und Lösungen zu suchen.

Und von diesen Schwachstellen gibt es offenbar einige. „Auffällig waren die zahlreichen Radwege, die plötzlich im Nirgendwo enden“, so Cademartori. In der Hauptstraße auf Höhe des OEG-Bahnhofes etwa sei für Radfahrer nicht ersichtlich, wo und wie es weitergeht: „Hier könnte mit einem bisschen Farbe wenigstens der Abschnitt des vorhandenen Fahrradweges neu markiert werden“, schlägt die Expertin vor.

„Dass wir die Seckenheimer Hauptstraße nicht mehr umbauen können, dürfte allen klar sein“, macht Thorsten Riehle, SPD-Stadtrat für Seckenheim, deutlich. „Jetzt muss es darum gehen, andere Wege zu identifizieren“. Im doppelten Sinne des Wortes. So will die SPD prüfen, ob durch parallel geführte Fahrradstreifen wie zum Beispiel in der Zähringer Straße für Radfahrer eine sichere und attraktive Alternative geschaffen werden kann. „Auch die Kloppenheimer Straße wäre ein möglicher Kandidat für eine Fahrradstraße“, glaubt Cademartori.

Die nach der neuen Straßenverkehrsordnung mögliche Ausweisung einer „Fahrradzone“ mit Einbahnstraßen und Tempo 30 wurde ebenfalls diskutiert: „Wir werden die Verwaltung auffordern, verschiedene Varianten zu prüfen.“

Doch am Ende bleibt für mehr Sicherheit in der Hauptstraße aus Sicht der SPD nur eine wirkliche Lösung: durchgehend Tempo 30. Für diese Forderung des Landtagsabgeordneten Boris Weirauch habe es von den Teilnehmern „großes Lob“ gegeben, berichtet Cademartori.

Von den ebenfalls teilnehmenden Bürgern aus Ilvesheim kam der Wunsch nach Umgestaltung des Brückenabgangs, der zum Uferradweg führt. Die gefährliche Situation an der Kreuzung von Landesstraße und Seckenheimer Hauptstraße müsse endlich entschärft werden.

Gemeinsam wollen Gemeinderatsfraktion und Ortsverein die Eindrücke auswerten und konkrete Forderungen an die Verwaltung formulieren, um diese dann in Bezirksbeirat und Gemeinderat einzubringen.

Info: Für Kritik und Ideen von Bürgern: spdmannheim.de/rad

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020