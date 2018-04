Zu wenig Geschäfte in Seckenheim und Friedrichsfeld

Anzeige

Das Urteil der Fachleute für diesen Vorort ist eindeutig: „Es besteht eine rechnerische Unterversorgung in Seckenheim“, heißt es in der Analyse des jüngsten Zentrenkonzeptes für den Einzelhandel in Mannheim. Im benachbarten Friedrichsfeld sieht es sogar noch ungünstiger aus.

Die Experten haben für Seckenheim eine Kaufkraftbindung von lediglich 41 Prozent errechnet. Das heißt: Über die Hälfte der Kaufkraft fließt in die Nachbarschaft ab – vor allem in die Großmärkte entlang der Seckenheimer Landstraße in Neuostheim und sogar nach Viernheim ins dortige Rhein-Neckar-Zentrum.

Stichwort: Zentrenkonzept Das aktuell 150 Seiten starke Werk besteht für jeden Stadtteil aus jeweils zwei Bestandteilen: einer Analyse der aktuellen Einzelhandelsstruktur sowie Handlungsvorschlägen, um diese zu erhalten bzw. zu stärken. Ursprung war 1997 eine Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung über die Einzelhandelsstruktur in Mannheim. Auf der Grundlage dieser Daten wurden in einem mehrjährigen Diskussionsprozess mit Vertretern der Kommunalpolitik, von Wirtschaftsverbänden und der Stadtteile Handlungsvorgaben entwickelt; sie wurden am 8. Februar 2000 vom Mannheimer Gemeinderat beschlossen und seither zwei Mal fortgeschrieben. Ziele: Erhalt und Stärkung bestehender Strukturen („Zentren“) durch Begrenzung der Ansiedlung neuer Großmärkte auf der „grünen Wiese“. Das Zentrenkonzept soll Kommunalpolitik und Verwaltung Hilfestellung geben – sowohl bei der Erarbeitung von Bebauungsplänen als auch für die Beurteilung einzelner Bauprojekte im Bereich Einzelhandel. -tin

Allerdings gibt es innerhalb des Stadtteils große Unterschiede. Versorgungslücken bestehen vor allem in den dünn besiedelten Randbereichen und im Osten. Im Ortskern jedoch wohnen 82 Prozent der Bürger in einem Umkreis von 500 Metern zum nächsten Lebensmittelgeschäft. Das bedeutet: Sie können zu Fuß einkaufen. „Dieser Wert liegt über dem gesamtstädtischen Durchschnitt von 74 Prozent.“