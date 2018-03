Zum Jubiläum 200er-Marke geknackt

Anzeige

Vor 25 Jahren von 50 Mitgliedern gegründet, hat der Verein Heimatmuseum Seckenheim nunmehr die 200er-Marke bei der Mitgliederzahl übersprungen. „Das ist ein gutes Omen für unser Jubiläumsjahr“, freute sich Traudel Gersbach bei der jüngsten Hauptversammlung im voll besetzten Mehrzwecksaal des Museums. Mit vielen Terminen und einer Jubiläumsmatinee wird der Verein im Laufe des Jahres an seine Gründung am 31. August 1993 erinnern.

In ihrem Bericht sprach die Vorsitzende, der das Amt am 22. März 2007 von Gründungsvorstand Werner Bordne übertragen wurde, zunächst über die vielfältigen Aktivitäten im zurückliegenden Jahr. Es gab zehn Sonntagsöffnungen und elf gesonderte Führungen, verstärkt durch Schulklassen. „Die Oma eines Mädchens aus Afrika wäscht heute noch mit dem Waschbrett, und viele Kinder mit Migrationshintergrund kennen das einfache Leben, so wie wir es bei uns zeigen, aus ihrer Heimat“, erklärte die Museumschefin.

160 Kinder und 1613 Erwachsene besuchten 2017 das Museum. Das waren mehr als 2015, aber weniger als im Jahr 2016, das mit „1250 Jahre Seckenheim“ natürlich auch herausragte. Für Kinder wurde im vergangenen Jahr das Agenda-Diplom veranstaltet, es gab Vorträge mit Günther Wesch sowie Hans und Magret Weiss, Ausstellungen über Fingerhüte, Textilien, Puppentheater, antike Holzmodel und die alljährliche Adventsschau. Dazu öffnete das Heimatmuseum ein Adventsfenster, unternahm eine Exkursion nach Lorsch, wirkte zusammen mit dem Historischen Verein am Festumzug in Heddesheim mit, lud zum Frühschoppen mit Rindfleisch und Meerrettich ein, beteiligte sich an Straßenfest und Kerwe.