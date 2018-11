Zum Wohle der Stiftung

Zur Erinnerung an Franz Völker war zum traditionellen Abend in die St. Aegidiuskirche und ins Pfarrzentrum St. Clara eingeladen worden. Auch in diesem Jahr hielt zunächst Dekan Karl Jung zusammen mit Diakon Winfried Trinkaus die Gedenkmesse.

Der von Jochen Doll angeführte Musikverein Friedrichsfeld umrahmte aus der Renaissance Suite mit dem ersten Satz „Morisca“ und dem dritten Satz „Rondeau“ sowie zur Kommunion mit dem „Spiritual Song“, auch bekannt unter „Amazing Grace“, die sehr gut besuchte Feier im Gotteshaus. Anschließend war auch das Pfarrzentrum dicht besetzt.

Dass Völker beliebter Pfarrer in Seckenheim war, mag Grund sein den Benefizabend in St. Clara durchzuführen. Ein zweiter Grund ist der mit Völkers Unterstützung vor 50 Jahren gegründete Männerkochclub „Gourmet“. Die engagierten Kochbrüder, darunter seit 49 Jahren Wolfgang Fedel, standen dafür etliche Stunden in der Küche und heimsten dafür Beifall ein. Die „Gourmet-Männer“ mit Manfred Falkenberg an der Spitze bereiteten den zahlreichen Gästen ein wohlschmeckendes Wildgericht zu.

Frauen aus der Pfarrgemeinde St. Aegidius sorgten unter der Regie von Diakon Trinkaus, der auch ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Völker-Stiftung ist, für den Service. Stadtdekan Karl Jung begrüßte den Singkreis, der für die heiter musikalische Note sorgte. Völker (1912 bis 2007) war von 1953 bis 1970 unvergessener Pfarrer in Seckenheim, ehe er 1970 zum Stadtdekan gewählt, nach Mannheim wechseln musste und sein Amt in Heilig Geist bis 1982 ausübte.

Seit mehr als 20 Jahren

Von 1945 bis 1990 war Völker zugleich Rektor des Mannheimer Caritasverbandes und er errichtete 1995 die Monsignore-Franz-Völker-Stiftung. Sie unterhält in Mannheim das „Marienhaus“ mit betreuten Wohnungen für bedürftige Senioren.

Diese Veranstaltung ist seit über 20 Jahren Brauch und auch die einzelnen Bestandteile, Akteure und Gäste sind längst traditionell, und alle dienen dem Wohl des Stiftungszwecks, gewiss zur Freude von Franz Völker. An ihn und sein Wirken erinnerten im Laufe des Abends einige Lichtbilder, und mit einem abschließenden Kanon versprachen die Gäste sich bald wieder zu sehen, zur eigenen Freude und zum Wohl der Völker-Stiftung.

