Zusammenspiel von Kunst und Tod

Sie steht unter dem Motto „Stelldichein mit dem Tod“ – die neue Kunstausstellung in der Erlösergemeinde. Sie eröffnet damit eine Reihe von Veranstaltungen eröffnet, die im Zeitraum der Bilderschau stattfinden. Die Ausstellung selbst ist geöffnet bis Sonntag, 5. April. Die Türen stehen jeweils montags bis freitags zwischen 14 und 18 sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr offen. Ausstellungsort ist die Erlöserkirche in der Seckenheimer Hauptstraße 135. Rund zwei Dutzend bemerkenswerte Collagen sind in der Schau zu sehen.

Bei der Vernissage war Künstlerin Henrike Selling, genannt „KIKE“, anwesend. Nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste durch Gemeindediakonin Claudia Krüger und Pfarrer Helmut Krüger, die einen Text von Hanns Dieter Hüsch zitierten, betrachtete die Kunstpublizistin Christel Heybrock die Bilder der Ausstellung. Dabei zeigte sie auf, wie die Künstlerin und Fotografin technisch mit Schere, Skalpell und Kleber Collagen erstellt, aber viel mehr, wie sie die Bestandteile ihrer Motive findet, sichtet und arrangiert. „Schon das Thema „Stelldichein mit dem Tod“ lässt Interpretationen zu“ erklärte Heybrock, „manche Doppeldeutigkeit ist Absicht, gibt dem Betrachter viel Freiheit sich darauf einzustellen. Ihre Bilder fordern Offenheit für Fragestellungen, machen neugierig, können ebenso belastend wie tröstend sein, stellen Motive und Zeichen in neue Zusammenhänge“, so die Kunstkennerin.

Immer wieder taucht auf den Bildern ein in Köln entdecktes zwölf Zentimeter kleines museales Elfenbeingerippe auf, eine Kleinskulptur von Joachim Hennen aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Symbol des Todes und auch andere Zeichen, wie etwa das Stundenglas, verändern prominente Werke der Kunstgeschichte, da habe die Künstlerin bewusst keinen Respekt vor. Heybrocks Ausführungen gaben ausreichend Anregungen, sich die Bilder intensiv anzuschauen. Die gut besuchte Eröffnung umrahmte Kantor Wolfgang Schaller auf der Klais-Orgel mit Werken von Johann Sebastian Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck und Alexandre Giulmant einfühlsam und gekonnt.

Bereits am Mittwoch, 19. Februar folgt um 19 Uhr ein Vortrag von Marion Tauschwitz über Hilde Domin „Dass ich sein kann wie ich bin“. Hilde Domin (1909–2006) zählt zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Lyrikerinnen Deutschlands. Marion Tauschwitz, Domin-Vertraute und Freundin bis zu ihrem Tod, hat aus bis dahin unbekannten Quellen und Briefen Domins Leben nachgezeichnet und kenntnisreich die Entstehungsgeschichte der Gedichte aufgearbeitet.

Beschäftigung mit Domins Werk

Diese Erkenntnisse ermöglichen nun eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Werk der jüdischen „Dichterin der Rückkehr“. Musik dazu spielt Metin Haboglu. Am Dienstag, 25. Februar, gibt es um 19 Uhr ein Gespräch unter der Überschrift „Ende oder Wende?“, das Eyüp Besir, islamischer Theologe, und Seelsorger Helmut Krüger, Pfarrer an der Erlöserkirche, führen. Ausgangspunkt sind nicht Lehrunterschiede bestehender religiöser Systeme, sondern Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trauer. Auch die weiteren Veranstaltungen während des Ausstellungszeitraums sind öffentlich und finden in der Erlöserkirche statt. hat

