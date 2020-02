Zwei, die jeden Spaß mitmachen

Seit November 2019 regieren Nathalie I.von Frohsinn und Narretei und Dennis I. vom närrischen Rat, und zwar von ihrem Wohnort Ilvesheim aus, die Karnevalisten der Zabbe im Sängerbund 1865. Die Lieblichkeit heißt mit bürgerlichem Namen Nathalie Zimmermann und wurde am 5. Juli 1995 geboren. Ihr größtes Hobby und ein Anliegen ist es ihr, mit Freunden und der Familie Zeit zu verbringen. Auch ihren Hund Mogli und das Sportstudio in Seckenheim sieht sie gerne.

Beruflich ist sie als Sachbearbeiterin bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe tätig. Aufgewachsen in Seckenheim, bekam sie durch ihren Freund, Prinz Dennis, Kontakt zu Zabbe-Vizepräsident Alexander Schulz. Der weiß: „Nathalie ist sehr flexibel, zu jedem Blödsinn bereit, mit ihr kann man Pferde stehlen.“ Das gilt auch für Dennis Killinger, der sozusagen närrisch von Geburt an war, ist er doch tatsächlich am 11.11.1992 auf die Welt gekommen. Er liebt Eishockey und ist einer der „Legendären Barkeeper der Zabbe“. Der Kraftwerker beim GKM ist in Edingen aufgewachsen.

2018 kam er zu den Seckenheimer Fasnachtern. „Mit ihm kann man Pferde stehlen, und doch ist er zugleich ein grundehrlicher Typ“, so Zabbe-Präsident Andreas Eder. Aber, und das ist nicht abzuwenden, die Zeit als närrisches Prinzenpaar läuft gnadenlos ab. hat

