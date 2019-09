Zweierlei Tempo

Wie der Bezirksbeirat Seckenheim in seiner jüngsten Sitzung die Entwicklung der beiden Konversionsflächen auf der Ge-markung des Stadtteils diskutiert oder auch nicht diskutiert hat, das war höchst aufschlussreich. Es zeigt: Auf diesen beiden Flächen geht es in zwei sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran: Auf den Hammonds läuft es rund, geradezu geräuschlos, auf Stem hakt‘s – nicht nur wegen der kritischen Bürgerinitiative.

Man mag sich fragen, warum das so ist. Und dabei fällt ein Umstand ins Auge: Stem wird von der Stadt Mannheim entwickelt, Hammonds dagegen als eine von nur ganz wenigen Konversionsflächen in der Region vom Bund selbst. Kann also der Bund so etwas einfach besser als die Stadt?

Zumindest hat es seine dafür zuständige Einrichtung, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), leichter. Zwar sind die dort Wirkenden Teil einer strengen Hierarchie, die am Ende im demokratischen Kontrollorgan, nämlich dem Haushaltsausschuss des Bundestages, mündet. Doch sobald dort die notwendigen Grundsatzentscheidungen gefallen sind, können die Leute der BImA ohne Einflussnahme von außen ungehindert arbeiten.

Schwierig, aber notwendig

Eine Kommune hat es da weit schwerer. Für jeden einzelnen Schritt von Bedeutung muss im demokratischen Diskurs eine Mehrheit erarbeitet werden – nicht nur in offiziellen Gremien, sondern auch vor Ort in der Diskussion mit den Anwohnern oder ihren Zusammenschlüssen. Und die Kommunalpolitik kann und will eine solche Willensbildung natürlich nicht ignorieren. Dieser Prozess ist richtig und wichtig, aber eben sehr mühsam.

Auch dafür war die jüngste Be-zirksbeiratssitzung ein Beispiel. Die nach der Kommunalwahl neu hinzugekommenen Mitglieder des Gremiums müssen und sollen sich erst orientieren. Fragwürdig dagegen ist aber schon, wenn neue (oder gar bisherige!) Mitglieder des Gremiums Elemente jener Planung in Frage stellen, die bereits vor Jahren in einem langen Prozess unter Beteiligung ihrer Kollegen erarbeitet worden ist. Das ist in der Tat etwas zu viel des Guten an Diskussionskultur.

Aber auch die Stadt schlägt ja manchen Bolzen. Bürger, die eigens wegen eines Themas in der offiziell veröffentlichten Tagesordnung kommen, stundenlang sitzen zu lassen, um ihnen dann zu sagen, dass es nichts zu sagen gibt (so jetzt geschehen beim Thema Stem) – das ist wirklich alles andere als bürgerfreundlich.

