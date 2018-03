„Zwischen Mathaisemarkt und Maimarkt wird gebaut“

Anzeige

Der Entwurf stammt von den Karlsruher Architekten Kränzle + Fischer-Wasels, die den Wettbewerb gewonnen haben. Ihr Gebäude ist ungefähr so groß wie das jetzige Provisorium und besteht aus drei Teilen: dem Kiosk mit dem Fahrkartenverkauf, dem WC und der vorgelagerten Überdachung mit Sitzbank.

Die WC-Anlage ist von 5 bis 22 Uhr durch Münzeinwurf zu benutzten. Menschen mit Behinderung können sie mit ihrem Euroschlüssel rund um die Uhr benutzen.

Kritik an WC-Nutzungszeiten

Bezirksbeirätin Sabine Stanke (CDU) beklagt die eingeschränkte Benutzbarkeit des WC: „Was macht ein Fahrgast, der nach 22 Uhr auf die Toilette muss?“ – eine Kritik, die Stadtrat Ralph Waibel unterstützt.

„Der Betrieb der Toilette fällt in die Zuständigkeit der Stadt Mannheim“, sagt RNV-Projektleiter Gruber: „Und die hat den Nutzungszeitraum auf 5 bis 22 Uhr festgesetzt.“ Technisch wäre es jedoch kein Problem, auch einen anderen Zeitraum zu programmieren. Dies müsse aber von der Stadt entschieden werden. Stanke und Waibel kündigen entsprechende politische Initiative an.

Dieter Fedel erkundigt sich, ob im Kiosk Alkohol ausgegeben werden darf. „Nein“, sagt Thomas Weisenstein von der RNV-Planung klipp und klar. „Gut“, freut sich Fedel.

„Es wird Zeit, dass es nun losgeht“, kommentiert Stadträtin Marianne Seitz den Zeitplan: „Denn der Container ist wirklich hässlich.“ Aber die Seckenheimer hätten ja inzwischen gelernt, geduldig zu sein. Doch das Ergebnis könne sich sehen lassen, sagt sie und dankt der RNV.

Der Abend ist auch Gelegenheit, Themen anzusprechen, die über den Kiosk hinaus gehen, aber den Nahverkehr betreffen. „Es ist einfach schlimm, dass die Fahrgäste in Seckenheim im Regen stehen“, klagt Marianne Seitz: „Überall sonst in Mannheim gibt es Wartehäuschen, nur bei uns nicht.“ Thomas Weisenstein sieht auch das Problem, aber keine Lösung: „Im Zuge der Umgestaltung der Planken wurden die Bahnsteige so schmal, dass der Platz für eine Bank nicht ausreicht.“

Dieter Fedel und Ralph Waibel erwähnen die Probleme, die der Autofahrer beim Rechtseinbiegen aus der Freiburger in die Hauptstraße hat – auf Grund des dortigen Bahnsteigs. Auch da kann Weisenstein keine Lösung anbieten: „Veränderungen am Bahnsteig sind nicht möglich.“

Zum Schluss spricht Dieter Fedel sein Herzensthema an: die Aufstellung des Zabbe-Brunnens auf den Planken. Doch die Veranstalter bitten um Verständnis, das dies hier nicht besprochen werden kann. „Das Geld ist im Haushalt“, sagt Harald Thiele vom Fachbereich Stadtgestaltung: „Wenn der Bezirksbeirat sich über den Standort einig ist, kann der Brunnen aufgestellt werden.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018