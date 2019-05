125 Jahre Gemeindeverein in Friedrichsfeld

So nah sie beieinanderstehen, so eng ist ihre Verbindung: In Friedrichsfeld feiern Kita und Gemeindeverein ihr 125-jähriges Bestehen in und rund um die Johannes-Calvin-Kirche. Das Wirken geht zurück auf den 1894 gegründeten Frauenverein. Auch über ihn gibt es beim Jubiläumsfest am Samstag, 11. Mai, ab 14 Uhr viele Infos: Nach dem Familiengottesdienst in der Kirche berichtet dort ab 14.30 Uhr Peter Herrmann über die Geschichte, Günther Bitz schildert die Entwicklung des Vereins und anschließend gibt es Infos zum evangelischen Profil der Kita. Ab 15 Uhr schließt sich das Sommerfest in der benachbarten Kita an, mit Begegnungen und Leckereien sowie weiteren Infos. red

