15-Jähriger sitzt nun in Haft

Würzburg.Die intensiven Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei nach einem Sexualdelikt am 7. Dezember an einer 19-Jährigen führten nun zur Festnahme eines 15-jährigen Tatverdächtigen. Der syrische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der 15-Jährige ist der Polizei einschlägig und im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Bereich Jugendkriminalität in der Würzburger Innenstadt bekannt.

So befand er sich am Donnerstagnachmittag wegen der Verhandlung eines anderen Deliktes im Amtsgericht Würzburg und wurde dort vorläufig festgenommen.

Während seiner Festnahme leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand und verletzte hierdurch einen Beamten der Kriminalpolizei Würburg.

