15 Tage in der Isolation

Main-Tauber-Kreis.An diesem Mittwoch endet die Isolation. Endlich. Nach 15 langen Tagen in den eigenen vier Wänden. Ohne persönlichen Kontakt zur Außenwelt, einzig und allein durch Telefon, E-Mail und Whatsapp mit Freunden, Verwandten und dem Gesundheitsamt verbunden.

Bei aller Vorfreude schwingt auch eine gewisse Angst mit, vor dem was jetzt kommt oder besser, kommen könnte. . .

„Wir freuen uns am meisten auf den Gang ins Freie. Wir wollen wieder den Himmel über uns sehen und genießen dürfen, die Freiheit haben, sich ungehindert zu bewegen“, erzählen Franziska und Thomas unserer Zeitung – so nennen wir sie in diesem Artikel, um sie zu schützen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020