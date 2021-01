150 Personen kommen pro Woche dran

Main-Tauber-Kreis.Das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Main-Tauber-Kreises in Bad Mergentheim hat am Freitag seinen Betrieb aufgenommen. Dort werden ab sofort insbesondere Menschen der Gruppe mit höchster Priorität geimpft, also Frauen und Männer im Alter von über 80 Jahren. Impfberechtigt sind darüber hinaus aktuell auch Personen, die auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und bei Rettungsdiensten arbeiten. Die ersten beiden Impflinge im KIZ Bad Mergentheim waren Stefan Wörrlein, Pfleger auf der Intensivstation im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, sowie Dr. Daniel Schindler, der in der Klinik als Assistenzarzt in der Notaufnahme tätig ist.

