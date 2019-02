17 Bewerber für Jugendrat

Das Interesse der Jugendlichen an der Weinheimer Kommunalpolitik bleibt nach Angaben der Stadtverwaltung erfreulich groß. Auch für den nächsten Jugendgemeinderat, der in der letzten Märzwoche gewählt wird, bewerben sich 17 Jugendliche aus Weinheimer Schulen. Bei einer Wahlausschussitzung unter Leitung von Bürgermeister Torsten Fetzner wurde im Rathaus die formelle Wählbarkeit der Kandidatinnen und Kandidaten festgestellt – alle zehn Mädchen und sieben Jungen erfüllen die Kriterien. Die älteste Bewerberin ist 18 Jahre alt, die jüngste wird Ende März 14 – damit ist das Spektrum der Altersgruppe vollständig abgedeckt. Insgesamt, so hat Pascal Martiné von den Ratsdiensten ermittelt, ist der Altersdurschnitt der Jungpolitiker in der Tat jung. Nur vier sind älter als 17 Jahre.

In jedem Fall wird es eine hohe Fluktuation im Jugendgremium geben. Nur drei Mitglieder stellen sich erneut zur Wahl. Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Jugendgemeinderat sind (in alphabetischer Reihenfolge): Jana Bachocz, Aylin Beer, Elena Bürmann, Umut Mete, Labinot Fazlija, Elias Furlan Cano, Patricia Hafner, Lisa Krebs, Leonard Lechert, Anne Ofstad, Miriam Ott, Timo Sattler, Peter Schmitt, Teresa Schneller, Thaddäus Stark, Merle Wagner, Rosalie Zeitler. whm

