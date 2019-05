17:00 Uhr Endlich Feierabend

Um diese Tageszeit ist es noch hell – übrigens ein Ergebnis der Sommerzeit, auf die sich die EU verständigt hat. Also raus in die Natur, vielleicht ein Spaziergang oder eine Fahrradtour. Kaum jemand weiß, dass ein Großteil dieser Wege, die man dabei benutzt und befährt, eine Frucht der europäischen Infrastruktur-Programme sind. Ein anderer Vorschlag: Wie wäre es, mit den Kindern auf einen Spielpatz zu gehen? Solche Anlagen haben in der EU-Gesetzgebung der vergangenen Jahre übrigens eine große Rolle gespielt. Brüssel hat im Zusammenhang mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat dafür gesorgt, dass dieser Wirkstoff nicht länger in unmittelbarer Nähe von Spielplätzen ausgebracht werden darf.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019