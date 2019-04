18-Jährige kommt in Klinik

Würzburg.Zwei Personengruppen sind am Montagabend am Bahnhofplatz aneinandergeraten. Eine 18-Jährige wurde danach in eine Klinik eingeliefert. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt gegen unbekannt.

Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 20.30 Uhr wohl zwei vierköpfige Personengruppen aus unklaren Gründen zunächst verbal in Streit geraten. In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen laut Zeugenaussagen unter anderem auch eine Glasflasche im Spiel gewesen sein könnte. Letztlich flüchteten vier Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Berlinerring. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Geflüchteten, an der auch die Bundespolizei beteiligt war, verlief ergebnislos. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zumindest bei den vor Ort noch angetroffenen, leicht verletzten, Beteiligten war auch einiges an Alkohol im Spiel.

