1969er-Party in Mult-Bodega

Die Jahrgangsfeier der 1969er findet am Samstag, 19. Oktober, in der Mult-Bodega statt. Gefeiert wird ab 19 Uhr auf zwei Ebenen. DJ KoMa und die AbiBand 86 sorgen für die richtige Partystimmung. Im überdachten Außenbereich gibt es Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein und Erinnerungsaustausch in etwas ruhigerer Umgebung. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Für die 1969er konnte die Stadt erstmalig keine Adressen für eine persönliche Einladung zur Verfügung stellen. Daher ruft das 1969er-Orga-Team alle, die mit ihnen feiern wollen, dazu auf, am 19. Oktober in die Mult-Bodega zu kommen. Informationen unter: www.multbodega.de/woinemer1969. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019