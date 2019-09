200 Filialen werden geschlossen

Frankfurt.Die Commerzbank will sich mit dem Abbau weiterer Stellen und Filialschließungen gegen die Ertragsschwäche stemmen. Außerdem erwägt der Vorstand den Verkauf der polnischen Tochter mBank, um Geld für die Umsetzung der künftigen Strategie freizusetzen. Der Entwurf der Strategie wird am Mittwoch und Donnerstag erörtert. Tags darauf will Vorstandschef Martin Zielke die Ergebnisse vorstellen.

„Ein weiterer konzernweiter Stellenabbau ist leider unvermeidbar“, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. Voraussichtlich fallen rund 4300 Vollzeitstellen weg. Weil gleichzeitig an anderer Stelle rund 2000 Vollzeitstellen geschaffen werden, bleibt unter dem Strich ein Abbau von rund 2300 Jobs. Die Details sollen in den nächsten Monaten ausgearbeitet werden.

Die Zahl der Filialen will die Commerzbank voraussichtlich um rund 200 auf etwa 800 verringern. Welche Standorte betroffen sein könnten, ist noch unklar. Seit einiger Zeit setzt das Institut auf eine Mischung aus Kleinstfilialen und großen Standorten mit Komplettangebot. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019