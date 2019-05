20:15 Uhr Abends auf dem Sofa

Ein kleiner Film-Tipp für den Abend: ,,3 Tage in Quiberon“, ein großartiger Streifen. Eigentlich will Romy Schneider am Gipfel ihrer Karriere einfach einmal eine Auszeit nehmen und reist mit ihrer besten Freundin Hilde nach Quiberon. Doch als zwei Journalisten eintreffen, die ein Interview mit der Schauspielerin führen möchten, ist die Ruhe zerstört. Zwischen den Reportern und den beiden Frauen entwickelt sich eine bizarre Dynamik. In dem Film, der den Deutschen Filmpreis 2018 bekam, steckt übrigens ein Zuschuss der EU-Filmförderung. Im Vorjahr unterstützte Brüssel allein 17 Produktionen, die alle bei der Berlinale liefen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019