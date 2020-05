22 000 Euro für das Stadion

Tauberbischofsheim.Baden-Württemberg fördert im Rahmen des Solidarpakts Sport im Jahr 2020 insgesamt 111 kommunale Sportstättenbauprojekte mit rund 17,5 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt.

Mit den Geldern werden Neubauten und die Sanierung von Sporthallen, Sportplätzen sowie Leichtathletikanlagen finanziert.

Im Main-Tauber-Kreis werden die Sanierung der Tartanbahn und Erneuerung der Beregnungsanlage im Tauberstadion in Tauberbischofsheim (22 000 Euro) sowie der Neubau einer dreiteiligen Sporthalle mit Gymnastikraum am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim (600 000 Euro) gefördert.

