22-Jähriger gesteht Brandstiftung

Retzbach.Nach einem Großbrand von rund 1000 Strohballen am Mittwochabend in Retzbach, Landkreis Main-Spessart, waren die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg erfolgreich. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger räumte die Brandstiftung ein und sitzt seit Freitagnachmittag in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend war es in der Verlängerung der Thüngener Straße im Zellinger Ortsteil Retzbach zu einem Großeinsatz der regionalen Feuerwehren gekommen. Die Löscharbeiten an den rund 1000 Strohballen dauerten die gesamte Nacht an.

Nachdem eine Brandstiftung nicht auszuschließen war, geriet schnell ein 22-Jähriger ins Visier der Ermittler. Er räumte schließlich die Brandstiftung an den Strohballen ein.

