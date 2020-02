23-Jähriger hatte keine Lust auf Stau

Waldbüttelbrunn.Eine filmreife Verfolgungsjagd lieferte sich ein junger Mann mit der Polizei in der Nacht auf Sonntag. Weil er keine Lust hatte, im Stau zu stehen, fuhr er mit hohem Tempo an einer Polizeisperre auf der A 3 vorbei und konnte erst in Waldbüttelbrunn im Landkreis Würzburg gestoppt werden. Der Stau war durch die Polizei herbeigeführt worden, um einer Streife eine gefahrlose Beseitigung von herumliegenden Teilen auf der A3 zu ermöglichen. Als die Beamten die Teile von der Autobahn räumten, fuhr plötzlich ein Mercedes-Lenker mit hoher Geschwindigkeit an der Sperre vorbei. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, die über die Anschlussstelle Helmstadt, die B 468 und die B 8 bis nach Waldbüttelbrunn ging. Dem 23-jährigen Fahrer droht ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und anderer Verkehrsdelikte.

