28 Fragen für schlaue Europäer

Die Initiative „Doch Europa!“ startet im Rahmen ihrer Aktivitäten zu den Wahlen zum Europäischen Parlament am 26. Mai ein großes Quiz zum Thema Europa. 28 Fragen (so viele, wie die EU – noch – Mitglieder hat) sind zu beantworten. Zu gewinnen gibt es 30 Preise. Wer einen dieser Preise, zum Beispiel Eintrittskarten zu Weinheimer Kulturveranstaltungen oder Büchergutscheine, gewinnen will, kann unter www.docheuropa.de/europa-quiz/ mitmachen.

Preisverleihung am 11. April

Eine der Fragen, die im Multiple-Choice-Verfahren beantwortet werden sollen, ist: Im April 1948 setzte US-Präsident Harry S. Truman den sogenannten Marshallplan in Kraft. Wie hoch war die dafür zur Verfügung gestellte Summe?

Die Verteilung der Preise findet am 11. April um 19 Uhr bei der Veranstaltung „Ein Europa der Bürgerinnen und Bürger!“ im Rolf-Engelbrecht-Haus in der Breslauer Straße statt. Die Weinheimer Initiative „Doch Europa!“ möchte die Bürger mit ihren Veranstaltungen für die anstehende Europawahl mobilisieren. Sie findet am Sonntag, 26. Mai, gemeinsam mit der Kommunalwahl statt. vmr

