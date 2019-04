30 Afghanen in Heimat geflogen

Kabul.In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist gestern Morgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. An Bord der Maschine waren 30 abgelehnte Asylbewerber, wie Beamte am Flughafen mitteilten. Es war die 23. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder 563 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.

Die Abschiebungen sind umstritten. Der Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geht weiter, jeden Tag werden Menschen getötet oder verletzt. Vergangene Woche wurde das Telekommunikations-Ministerium in Kabul angegriffen, mindestens 14 Menschen wurden getötet. Insgesamt starben einem UN-Bericht zufolge von Januar bis Ende März 581 Zivilisten in dem Konflikt, 1192 wurden verletzt. Das waren 23 Prozent weniger Opfer als im Vorjahreszeitraum. dpa

