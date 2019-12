4S zum Einstieg

Der Porsche Taycan startet zu Preisen ab 105 607 Euro. © dpa

Stuttgart.Mit Preisen von 150 000 Euro aufwärts können sich den neuen Porsche Taycan nur die wenigsten leisten. Etwas günstiger wird es mit dem Taycan 4S. Er wird zum aktuellen Einstiegsmodell, kostet aber immer noch mindestens 105 607 Euro. Der 4S ist ab sofort bestellbar und rollt im Frühjahr auf die Straße, so der Hersteller.

Auch als 4S bekommt der Taycan zwei E-Motoren, die bis zu 390 kW/530 PS leisten, in bestenfalls 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und ein Spitzentempo von 250 km/h ermöglichen. In der Grundversion bekommt der Taycan 4S die sogenannte Performance Batterie, die bei einer Kapazität von 79,2 kWh eine WLTP-Reichweite bis zu 407 Kilometern ermöglicht. Gegen Aufpreis baut Porsche auch den 93,4 kWh großen Performance Plus-Akku ein, der dann einen maximalen Aktionsradius von 463 Kilometern erlaubt. Das durchgehend digitale Cockpit ist ebenso Standard wie die Schnellladetechnik, mit der sich der Akku unter optimalen Bedingungen in weniger als 25 Minuten von fünf auf 80 Prozent lädt. tmn

