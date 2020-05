500 Kilometer Reichweite

Der elektrische Skoda Enyaq steckt noch im Tarnkleid. © Skoda

Dublin.Der umgerüstete Kleinwagen Citigo iV war nur das Vorspiel, doch jetzt macht Skoda Ernst und startet ins Elektrozeitalter. Bei der VW-Tochter laufen die letzten Vorbereitungen für den Serienanlauf des ersten dezidierten Akku-Autos. Auf der Plattform des VW ID3 entwickelt, soll es als Enyaq iV im Sommer präsentiert und ab dem Jahresende ausgeliefert werden. Der Einstiegspreis kommt auf rund 35 000 Euro. Dafür gibt es ein elektrisches SUV, das mit einer Länge von 4,65 Metern in die Mittelklasse zielt – erst recht mit seiner geräumigen Kabine. Der Kofferraum fasst 585 Liter.

Bei Antrieb und Akkuleistung plant Skoda eine gestaffelte Modellfamilie. So soll es den Enyaq mit drei Batteriepaketen von 55 bis 82 kWh für Normreichweiten zwischen 340 und 500 Kilometern geben. Auch den an der Hinterachse montierten Motor wird es in drei Stufen mit 148 179 oder 204 PS geben. Gegen Aufpreis kann man einige Versionen auch mit einem zweiten 100 PS starken Motor im Bug bestellen und dann mit Allradantrieb fahren. Geladen wird m besten Fall in 40 Minuten von zehn auf 80 Prozent. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.05.2020