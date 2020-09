5000 Mitarbeiter beteiligen sich an Warnstreik

Mancher machte sich sein eigenes Bild vom Warnstreik. Thomas Tröster

Stuttgart.Keine Busse und Bahnen in zahlreichen Städten Baden-Württembergs: An einem Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag rund 5000 Mitarbeiter beteiligt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen, um ihren Forderungen in den Manteltarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen.

Stillstand oder Einschränkungen bei Bahnen und Bussen gab es am Dienstag den ganzen Tag lang etwa in den drei größten Städten des Landes Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim. Außerdem wurde der Nahverkehr in Baden-Baden, Esslingen, Heilbronn, Heidelberg, Freiburg und Konstanz, wo auch der Fährbetrieb betroffen war, bestreikt.

Die Auswirkungen zeigten sich nach Angaben des Verdi-Landesfachbereichsleiters in Baden-Württemberg, Andreas Schackert, unterschiedlich. In Stuttgart konnten Pendler auf einigen Strecken die S-Bahn als Alternative nutzen, und in Karlsruhe waren die Verbindungen der Albtal-Verkehrsgesellschaft nicht betroffen. Das galt auch für Heilbronn. Aus dem Esslinger Umland fuhren Buslinien in die Stadt, die von Privatunternehmen betrieben werden. Vom Warnstreik betroffen gewesen sei aber der Stadtverkehr. In Baden-Baden, Freiburg, Heidelberg und Mannheim sei der ÖPNV weitgehend ausgefallen, sagte Schackert. Auf den Straßenverkehr hatte der Streik im Berufsverkehr aber kaum Auswirkungen. dpa

