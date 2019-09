59 Staaten sagen bessere Pläne zu

Klimaaktivistin Greta Thunberg liest den Politikern die Leviten. © dpa

New York.In einer hochemotionalen Rede beim Klimagipfel in New York hat die Aktivistin Greta Thunberg den Staats- und Regierungschefs mangelnde Handlungsbereitschaft vorgeworfen. „Wie konntet ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit euren leeren Worten?“, fragte die 16-jährige Schwedin am Montag in ihrer Rede mit Tränen in den Augen. „Wie könnt ihr nur weiter wegschauen?“

Im Publikum saßen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs. Überraschend nahm ebenfalls US-Präsident Donald Trump teil.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres rief eindringlich zum Kampf gegen die schnell voranschreitende Erderwärmung auf. „Wenn wir nicht dringend unseren Lebensstil ändern, setzen wir das Leben selbst aufs Spiel“, sagte er. Das Rennen gegen den Klimawandel könne gewonnen werden. „Die Zeit ist knapp, aber es ist noch nicht zu spät.“ Nach seinen Angaben haben 59 Staaten zugesichert, ehrgeizigere Pläne für den Klimaschutz vorzulegen. Nach dem Pariser UN-Klimaabkommen von 2015 sollten das allerdings bis 2020 eigentlich alle Unterzeichner machen. Bisher ist es nur etwa ein Drittel. dpa

