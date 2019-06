672 Seiten Krimi der Superlative

Es ist ein schöner Sommerabend des Jahres 1994, als im feinen US-Badeort Orphea ein Blutbad im Haus des Bürgermeisters passiert. Und keiner bekommt etwas mit. Denn das Verbrechen inmitten der Ostküstenidylle fällt mit dem ersten Theaterfestival in der Geschichte der Kleinstadt zusammen. Mitten auf dem Bürgersteig wird eine Joggerin mit Kopfschuss gefunden. Hinter einer eingetretenen Haustür liegen die Leichen des Bürgermeisters, seiner Frau und seines kleinen Sohnes – allesamt erschossen. Vom Täter keine Spur.

Träger des Prix Goncourt

Für die jungen Polizisten Derek Scott und Jesse Rosenberg ist es ihr erster großer Fall. Ein Verbrechen, das ihrer beider Leben verändern wird. 20 Jahre später wird sie noch einmal einholen, was damals geschah.

„Das Verschwinden der Stephanie Mailer“ ist der vierte Roman des Schweizer Autoren Joël Dicker. Der 1985 in Genf geborene Senkrechtstarter der Literatur-Szene hat mit dem Krimi „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ und dem Familienepos „Die Geschichte der Baltimores“ bereits Bestseller gelandet, die sich mehr als sechs Millionen Mal verkauften. „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ wurde seit der Veröffentlichung 2012 in über 30 Sprachen übersetzt, brachte dem Autoren den renommierten Prix Goncourt des Lycéens ein.

Dicker hat inzwischen eine feste Handschrift entwickelt, was Fans in seinen Büchern auf jeden Fall vorfinden. Das großzügige Haus in den Hamptons ist als Schauplatz nicht wegzudenken, ein Schriftsteller mit Schreibkrise muss vorkommen, ebenso zwielichtige Polizisten. Alles ist verpackt in eine Handlung, die in immer neuen Zeitsprüngen um ein blutiges Haupt-Ereignis kreist. Ein Heer von Nebenfiguren liefert die nötige Verwirrung, um die Spannung am Laufen zu halten – und ein düsteres Geheimnis nach dem anderen aufzubauen und zu lüften. Zum engeren Kreis der Handelnden gehören nicht weniger als 30 Leute.

Handlung geschickt verwoben

Geschickt verwebt Joël Dicker den Vermisstenfall Stephanie Mailer im Jahr 2014 mit dem Vierfachmord von 1994, der offenbar doch ganz andere Motive hatte als angenommen und von der Polizei verkündet. Was wollte die Lokaljournalistin Stephanie aufdecken? Warum suchte sie Hilfe bei der Polizei? Was meinte sie mit dem mysteriösen Satz vor ihrem Verschwinden?: „Die Lösung lag genau vor Ihren Augen, Captain Rosenberg. Sie haben sie einfach nicht gesehen.“ Und: Wie viele Leute müssen noch sterben, bis endlich klar wird, wie alles begann? Eines aber ist sicher: Hinter den schicken Fassaden des Ostküsten-Kaffs ist bei der angeblich guten Gesellschaft nichts wie es zuerst scheint.

Über 672 Seiten bis zum Schluss die Spannung zu erhalten, wie es hier gelungen ist, das ist eine hohe Kunst. „Das Verschwinden der Stephanie Mailer“ – nach Erscheinen direkt in den Top Ten der deutschen Besteller-Charts gelandet – dürfte die Erfolgsserie des frankophonen Schriftsellers fortsetzen. Fans können die typischen Joel-Dicker-Verstrickungen bald auch im Kino verfolgen. Hollywood will seinen Erfolgsroman „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ mit Patrick Dempsey verfilmen.

