70 Jahre Weltgebetstag

Der Weltgebetstag, der in Deutschland zum 70. Mal stattfindet, wird auch in Mannheim vielfach ökumenisch gefeiert. Alljährlich am ersten Freitag im März wird rund um den Globus der Weltgebetstag gefeiert, der auf eine ökumenische Initiative von Christinnen zurückgeht, deren Anliegen das Wohlergehen der Frauen weltweit war. Daher steht in jedem Jahr ein anderes Land und die dortige Lebenswelt der Frauen im Vordergrund. Thema und Gottesdienstablauf stammen 2019 mit dem Motto „Kommt, alles ist bereit!“ aus Slowenien. dv (Bild: schu)

