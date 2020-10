72-Jährige in Lebensgefahr

Sulzbach.Ein 69-jähriger Mann sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, bei einer Beziehungstat seiner ehemaligen Lebensgefährtin lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt zu haben. Kurz nach 21.30 Uhr war es am Donnerstag in Sulzbach (Landkreis Miltenberg) im gemeinsamen Wohnhaus der ehemaligen Lebensgefährten zu dem Übergriff gekommen. Nach dem Ermittlungsstand war die 72-jährige Frau durch massive Gewalteinwirkung mit einem Brecheisen schwer verletzt worden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist ihr Gesundheitszustand nach wie vor kritisch.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.10.2020