75. Todestag von Bonhoeffer

Zehn Märtyrer des 20. Jahrhunderts werden in London am Westportal der Abtei von Westminster geehrt. Einer davon ist der evangelische Pazifist Dietrich Bonhoeffer, der bereits 1933 den Antisemitismus scharf kritisierte und den Pfarrernotbund mitgründete, um Amtsbrüder jüdischer Abstammung von der Nazi-Verfolgung zu schützen. Daraus ging später die „Bekennende Kirche“ hervor. Kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, wurde Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Die Citykirche Konkordien ehrt ihn mit der Predigtreihe „Widerstehen“ vom 1. März bis zum 10. April sonntags um 11 Uhr und mit einer langen Bonhoeffer-Nacht in der Hafenkirche an seinem Todestag 9. April ab 19 Uhr. red

