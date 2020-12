Ab April gibt es wieder „echte Bensemer“

Bensheim.Ab April wird es wieder „echte Bensheimer“ geben. Das Geburtshaus in der Fehlheimer Straße will im Januar den Betrieb aufnehmen, erste Anmeldungen für Geburten im Frühjahr liegen bereits vor. Seit Ende September 2019 konnten Schwangere nicht mehr in der größten Stadt des Kreises entbinden, weil die Geburtsstation des Heilig-Geist-Hospitals geschlossen wurde.

Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz ergriff daraufhin die Initiative und fand in Hebammen und Bürgermeister Rolf Richter schnell Verbündete. Ende Juni gründete sich schließlich ein Trägerverein, im September präsentierte man den Standort. Das Geburtshaus Bergstraße wird sich in der Fehlheimer Straße 62 ansiedeln, in der ehemaligen Zentrale der Diakoniestation Bensheim/Zwingenberg. Das Einfamilienhaus befindet sich im Besitz der evangelischen Michaelsgemeinde, die das Gebäude an den Trägerverein vermietet.

Derzeit besteht das Team aus vier Hebammen, die freiberuflich im Geburtshaus arbeiten werden: Annett Haase, Kayoko Wallenstein, Birgit Heidkamp und Sarah Wolff haben entscheidende Impulse bei der Gestaltung der Räume gegeben. Doch wird das Team künftig größer werden, denn weitere Interessentinnen haben sich gemeldet. So kann im Schichtdienst eine Betreuung rund um die Uhr mit ausgeruhten Hebammen angeboten werden.

Vorsitzender des Trägervereins ist Rolf Richter, seine Stellvertreterin ist Doris Walter, die unermüdlich um Unterstützung und Mitglieder wirbt. Der Jahresbeitrag ist mit 24 Euro bewusst niedrig angesetzt. Aber auch sonst ist jede Hilfe willkommen.

Kontakt zu allen Fragen rund um die Geburt gibt es unter der Adresse hebammeninfo@geburtshaus-bergstrasse.de. Wer sich über Spendenmöglichkeiten informieren oder dem Verein beitreten möchte, findet Formulare zum Download auf der Webseite des Vereins (www.geburtshaus-bergstrasse.de) oder kann die Kontaktmöglichkeit per E-Mail nutzen: hallo@geburtshaus-bergstrasse.de. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020