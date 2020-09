Ab Herbst mit Stecker

Rein elektrisch soll der Toyota RAV4 bis zu 75 Kilometer weit kommen. © Toyota

Köln.Toyota legt sein erfolgreichstes SUV an die Leine und bietet den RAV4 jetzt auch als Plug-in-Hybrid an. Als Teilzeitstromer kostet das SUV mindestens 46 293 Euro und kommt noch in diesem Herbst in den Handel. Wo der schon bisher ausschließlich als Hybrid angebotene RAV4 nur wenige Kilometer bei moderater Geschwindigkeit elektrisch fahren kann, ist das Modell auf längere Strecken im E-Modus ausgelegt: Es erreicht ohne den Verbrenner bis zu 135 km/h und kommt auf einen Reichweite von bestenfalls 75 Kilometer. Möglich machen das ein Lithium-Ionen-Akku mit 18,1 kWh und gleich zwei E-Motoren – einer mit 182 PS an der Vorder- und einer mit 109 PS an der Hinterachse.

Beim Verbrenner setzt Toyota auf den bekannten 2,5-Liter-Vierzylinder mit 185 PS. Daraus ergibt sich dem Hersteller zufolge eine Systemleistung von 306 PS, die den Plug-in zum bislang stärksten RAV4 macht. Entsprechend rasant beschleunigt er in 6,0 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, wird aber bei 180 km/h elektronisch begrenzt. Den Verbrauch gibt Toyota mit 1,0 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 22 g/km. Das gelingt im Alltag aber allenfalls nur mit vollgeladener Batterie. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020