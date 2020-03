Ab Juni neue Termine

Die Weinheimer Spitzklicker treten ab Ende Juni wieder auf. © Spitzklicker

„Die Absprachen zwischen den Künstlern, Veranstaltern, Technikern und den gesamten Organisationsteams zu jedem Termin waren ein Wahnsinn“, so Franz Kain, Geschäftsführer und einer der Darsteller der Spitzklicker. Aber jetzt kann er den ersten Vollzug vermelden. Die Spitzklicker-Auftritte in der Alten Druckerei, die im März und bis 18. April hätten stattfinden sollen sind neu terminiert. „Für alles, was danach kommt, haben wir ein neues Szenario ausgedacht, was allerdings ein Prozedere nach sich zieht, das wir separat behandeln und veröffentlichen müssen“, so Kain weiter. Auch wolle man sich die Möglichkeit offenhalten, „dass vielleicht doch der ein oder andere Termin noch wie geplant gespielt werden könnte“. Ein Zusatztermin soll jene Zuschauer auffangen, die an den Ersatzterminen womöglich nicht können.

Verlegt in der Alten Druckerei sind folgende Termine: vormals 21.März jetzt 27. Juni; vormals 22. März jetzt 28. Juni; vormals 29.März jetzt 22. Juni; vormals 16. April jetzt 25. Juni; vormals 17. April jetzt 26. Juni; vormals 18.April jetzt 23. Juni.

Dass die Termine nicht chronologisch neu datiert wurden, hängt damit zusammen, „dass wir versucht haben, soviel wie möglich Termine auf den gleichen Wochentag wie zuvor zu verlegen“, erklärt Kain.

Karten bleiben gültig

Der Auftritt in Brühl (vormals 26. März) findet jetzt am 1. Oktober in der Festhalle statt, in Fürth im Theater an der Goethestraße (vormals 14. März) gastieren die Spitzklicker jetzt am 12. Juli und in Viernheim (vormals 13. März TSV-Halle) spielen sie das Programm: „Fünf vor zwölf? Die Uhr geht nach!“ am 21. Juni im Vereinsheim des MGV 1846 Viernheim.

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sollte jemand den direkten Ersatztermin nicht wahrnehmen können, könne er abwarten bis die restlichen Auftritte neu terminiert sind und dann womöglich für diese die Karten tauschen. Sollte auch das nicht möglich sein, können die Tickets zurückgegeben werden. Der Rückgabe-Termin wird noch bekannt gegeben.

Um das dann 37. Programm im nächsten Jahr zu finanzieren, soll das aktuelle Programm – „sobald wir wieder näher zusammenstehen und sitzen dürfen“ – aufgezeichnet und eine DVD produziert werden. red

