Ab Samstag läuft „Frau Luna“

Für den physikbegeisterten Freddy Steppke gibt es nichts Größeres als die Raumfahrt. Lange schon liebäugelt er mit einer Bewerbung bei der European Space Agency (ESA) in Darmstadt. Und als ihn die Berliner Luft zu erdrücken droht, reißt sein großer Traum vom Mond gleich auch seine Freunde mit: gemeinsam geht es auf eine fantastische Reise durch Welt und All.

Unterhaltsam und bunt

Mit der Premiere von Paul Linckes Operette „Frau Luna“ am 25. Januar und deren Hits „Berliner Luft“, „Schlösser, die im Monde liegen“ oder „Schenk‘ mir doch ein kleines bisschen Liebe“ beginnt das Staatstheater Darmstadt das Jahr 2020 unterhaltsam und bunt. Regisseur Klaus-Christian Schreiber will das Werk nicht nur frisch und lebendig in Szene setzen, sondern zeichnet auch für das Bühnenbild sowie ein eigenes Libretto verantwortlich: „Ich hoffe, dass es mir gelingt, die Geschichte so zu erzählen, dass sie sich heutig anfühlt. Es geht mir nicht um ein nostalgisches Gemälde vom alten Berlin und seinen Berlinern..“

Die Gegenwelt zur Großstadt – die exotische und futuristische Mondsphäre mit ihren Elfen und Weltraumgestalten – soll Kontur gewinnen durch die prächtigen Kostüme von Carola Volles. Ihre Protagonisten folgen den Choreografien von Amy Share. Zwischen Astrophysik, Science Fiction und den allgegenwärtigen, großen Fragen über die Liebe blitzt in der Inszenierung Schreibers immer wieder die Erkenntnis auf, dass die Reise zum Mond vielleicht zunächst einmal die Reise zu sich selbst bedeutet.

Termine und Besetzung

„Frau Luna“, Operette von Paul Lincke in einer Neufassung des Librettos von Klaus-Christian Schreiber nach dem Originaltext von Heinz Bolten-Baeckers: Premiere am Staatstheater Darmstadt am Samstag, 25. Januar, 19:30 Uhr, Großes Haus. Weitere Vorstellungen folgen am 8. und 23. Februar. Es wirken mit Katharina Persicke, Rebekka Reister, Karola Sophia Schmid, Michael Pegher, Ziad Nehme, David Pichlmaier, Dirk Weiler, Georg Festl, Lena Sutor-Wernich, Christoph Keßler, Sonja Bühling, Aviva Piniane und Xiaoyi Xu, das Staatsorchester Darmstadt, der Opernchor des Staatstheaters Darmstadt. Musikalische Leitung: Michael Nündel, Regie und Bühne: Klaus-Christian Schreiber, Kostüm: Carola Volles, Choreinstudierung: Sören Eckhoff, Choreografie: Amy Share, Dramaturgie: Carolin Müller-Dohle. zg

