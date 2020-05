Ab Sonntag wieder gemeinsam

Für viele Menschen waren die zwei Monate, in denen öffentlich gefeierte Gottesdienste nicht möglich waren, eine dürre Zeit. Das Forum der Religionen hat in dieser Woche mit der Aktion „Wir beten für Mannheim“ ein Zeichen für die ganze Stadt gesetzt. So rigoros die notwendige Pause war, so sorgfältig haben sich nun alle auf diesen Tag vorbereitet. Ab Sonntag (17.) laden die Gemeinden wieder ein zum gemeinsamen Gottesdienst. Vieles wird gewohnt sein, vieles auch fehlen. Alle, die zu Hause bleiben wollen, können sonntags und auch an Himmelfahrt bis Pfingsten die auf RNF ausgestrahlten Fernsehgottesdienste miterleben, ausgestrahlt um 10 und um 14 Uhr. Auch Online-Angebote gibt es weiter. Zum stillen Gebet bleiben die meisten Kirchen geöffnet, wie schon seit Beginn der Krise. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.05.2020