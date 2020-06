Abbruch beschlossen

Die drei Fußball-Verbände Baden-Württembergs haben am Samstag mit großen Mehrheiten den Abbruch der Saison 2019/2020 zum 30. Juni beschlossen. Es wird Aufsteiger, aber keine Absteiger geben, was in der neuen Spielzeit zu größeren Klassenstärken und vermehrten Abstiegen führen wird.

In Baden können, wenn es die Politik erlaubt, Kreispokalwettbewerbe der Saison 2019/20 noch im Sommer oder Spätjahr zu Ende gespielt werden – notfalls im November. Vor einer neuen Saison, deren Start immer noch ungewiss ist, soll den Vereinen mindestens vier Wochen Vorbereitungszeit gewährt werden. Zudem wurde beschlossen, dass die Verbände nun die Möglichkeit besitzen, die Spielmodi anzupassen, wenn sich die Pandemie-Pause noch länger hinziehen wird. mf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.06.2020