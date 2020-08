Neckar-Odenwald-Kreis.„Wir sehen uns in unserer Vorgehensweise, bei der Einführung der Bioenergietonne zunächst auf Freiwilligkeit zu setzen, bestärkt. Wir haben in diesem kurzen Zeitraum bereits eine kreisweite Abdeckung von über 50 Prozent und die Qualität des Bioabfalls ist gut. Unser Wunsch ist, dass wir gemeinsam noch besser werden – das nützt sowohl der Umwelt als auch dem Geldbeutel der Gebührenzahler“, so KWiN-Vorstand Dr. Mathias Ginter auf FN-Anfrage. Laut Pressesprecher Martin Hahn gab es im Kreis durch die Einführung der BET bislang die gewünschte Verlagerung des Bioabfalls vom Restmüll in die BET. Und in den nächsten Jahren soll sich die Menge kontinuierlich erhöhen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020