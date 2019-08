Abholzungen im Amazonas-Regenwald

Brasilia/Berlin.Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will die Amazonasregion wirtschaftlich stärker nutzen, keine weiteren Schutzgebiete ausweisen und mehr Rodungen zulassen. Im Gegensatz zu Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die wegen der Rodungen die Förderung von Projekten zum Schutz von Wäldern und Artenvielfalt in Brasilien beenden möchte, will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am internationalen Amazonasfonds festhalten. Die Umwelt-stiftung WWF teilte mit, dass besonders in den Tropen und im Amazonas-Regenwald die Bestände zahlreicher Tierarten zurückgegangen sind. dpa (BILD: dPA)

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.08.2019