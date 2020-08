Abitur mit Hindernissen

Bad Mergentheim.Erstmals absolvierten drei junge Menschen syrischer Herkunft am Bad Mergentheimer Deutschorden-Gymnasium (DOG) das Abitur. Der Weg dorthin war steinig, denn zunächst galt es, die deutsche Sprache zu erlernen.

Die 20-jährige Satanae Saeed und ihr ein Jahr älterer Bruder Aslan stammen beide aus der Landeshauptstadt Damaskus, der ebenfalls 21-jährige Kotaiba Ajjan Alhadid aus dem syrischen Aleppo.

Zuflucht in Deutschland gesucht

Alle drei kamen vor rund fünf Jahren mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland und waren seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 am DOG. Aslan hatte schon zuvor während seines Aufenthaltes in der Türkei vor allem per Youtube einige Grundlagen der deutschen Sprache gelernt, Satanae kam hingegen ohne jegliche Deutschkenntnisse ans DOG. pwd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020