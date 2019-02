Abschied nehmen und Erinnerung bewahren

Was war die schmerzlichste Erinnerung an deine Mutter? Wo standst du in deinem Leben, als dein Vater starb? Gibt es etwas, das du gerne noch mit ihm zusammen erlebt hättest? Diese und 108 weitere Fragen sollen in dem Buch „Meine Mutter und ich“, beziehungsweise der inhaltlich identischen Version „Mein Vater und ich“, Hinterbliebenen dabei helfen, den Verlust eines Elternteils zu verarbeiten.

