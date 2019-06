Abstecher in die Museen

Lorsch.Ein paar Schritte entfernt vom Festzelt und dem Jahrmarkt mit den Fahrgeschäften am Karolingerplatz gibt es zusätzlich zum Johannisfest ein Rahmenprogramm. Am Samstag von 14-18 Uhr und am Sonntag von 11-18 Uhr ist der Tabakschuppen mit Museum zum Tabakanbau im Klosterfeld kostenlos zu besichtigen, am Sonntag öffnet zudem die Zehntscheune am Kloster von 10-17 Uhr ihre Türen. An beiden Tagen ist auch die Päonien-Ausstellung im Museumszentrum einen Abstecher wert. „Vergängliche Schönheit – mystische Kraft“ heißt die Schau. sch

