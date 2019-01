Christine Prayon ist keine gemeine Animatöse, sondern eine mit Diplom. Dass sie darauf stolz ist, zeigt sie in ihrem neuen Programm „Die Diplom-Animatöse“ am Donnerstag, 31. Januar, um 20 Uhr in der „Alten Druckerei“ in Weinheim.

Dem Fernsehpublikum ist Christine Prayon besonders als Birte Schneider aus der ZDF heute-show bekannt. Auf der Bühne passt sie in keine Schublade. Sie imitiert einige Präsidenten, kann schön singen, den einen oder anderen bewegenden Moment zerstören und möglichst viel Haut zeigen. Sie wird sich mal wieder nicht festlegen, ob es sich bei ihrem Programm um Kabarett, Comedy oder eine Heizdeckenverkaufsveranstaltung handelt: Hauptsache absurd und ohne Chansons.

Auf dem Höhepunkt wendet sie sich den Enthüllungen zu, auf die wir lange gewartet haben. Sie verrät uns, wer sie wirklich ist und welche seltene Krankheit sie hat, ob es den deutschen Humor gibt. Es gibt die ganze Wahrheit über Jack Michaelson, wie Madame Sarkozy bei einem Lachanfall aussieht, wie das Wetter gestern wird und was Prayons Eltern und ihre Katze zu all dem sagen.

Karten gibt es im Kartenshop DiesbachMedien, Telefonnummer: 06201/8 13 45. wn

