Acht Meter Kunstwerk

Zum Thema „Form und Farbe“ werden ab Samstag, 28. September, im Hector Sport-Centrum Bilder gezeigt, die beim 22. Kunstaktionstag am 13. April 2019 im Pilgerhaus Weinheim entstanden sind.

Unter Anleitung des in El Salvador geborenen Künstlers Esael Araujo Funes aus Birkenwerder bei Berlin – er wohnte früher im Gorxheimertal – malten Bewohner des Pilgerhauses Weinheim und der Behindertenhilfe Bensheim-Auerbach gemeinsam mit Gästen aus Weinheim und Umgebung an einer acht Meter langen Leinwand aus insgesamt 32 Elementen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jedes dieser in Mischtechnik entstandenen Bilder hat seine eigene Identität. Im Zusammenspiel ergeben sie einem Puzzle gleich ein Ganzes. Jeweils vier Einzelbilder wurden zunächst zu einem großen Segment zusammengefasst und durch eine geometrische Figur verbunden. Erst im Zusammenfügen dieser Segmente war dann das Gesamtkunstwerk vollendet. Dieses außergewöhnliche, ganzheitliche Konzept hat Araujo Funes entwickelt und für alle Mitwirkenden erlebbar gemacht.

Künstlerische Talente

Das Gesamtkunstwerk dokumentiert, wie sowohl die ausdrucksstarke Maltechnik als auch die vielfältigen künstlerischen Talente der inklusiven Malgruppe in die Darstellung einfließen. Aus Platzgründen werden in dieser Ausstellung einzelne Tableaus präsentiert, die aber die Dynamik erkennen lassen, die das gemeinsame Schaffen ausgelöst und bestimmt hat.

Zur Ausstellungseröffnung am Samstag, 28. September 2019 um 11 Uhr laden die Initiative „Kunst und Diakonie“ (Pilgerhaus Weinheim und evangelischer Gemeindebauverein Lützelsachsen) und die TSG 1862 Weinheim in das Hector Sport-Centrum, Waidallee 2 ein.

Die Ausstellung ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 17 Uhr. wn

