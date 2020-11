Advent unter besonderen Vorzeichen

Die Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit ist in dieser Vorweihnachtszeit besonders spürbar. Mit dem Anzünden der ersten Adventskerze am Sonntag beginnt die Wartezeit bis Heiligabend. Die Advents -und Weihnachtsbotschaft, ist Dekan Ralph Hartmann überzeugt, entfalte gerade in diesem Jahr eine besondere Kraft. „Gottes Licht leuchtet, tröstet und stärkt uns.“ Mannheims evangelische Gemeinden laden ein zu adventlichen Stadtteilspaziergängen, Minikonzerten und in offene Kirchen. Stimmungsvoll ist es an ersten drei Adventsvorabenden beispielsweise in der Christuskirche: Um 18 Uhr findet eine Taizé-Andacht statt, Anmeldung unter christusfriedengemeinde.church-events.de. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020