Adventskonzert in Markus-Kirche

Emmy Abo, Organistin der Markus-Kirche der Weststadt- Gemeinde Weinheims, hat für das diesjährige Adventskonzert in der Markus-Kirche am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr die Organistin Yuko Miura (Bild) aus Kobe in Japan, gewinnen können.

Unter anderem spielt sie „Nun kommt der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach. Mit der Querflöte wird Maria Stoica Florea zu hören sein. Sie ist vielen Weinheimern bekannt: Schon während ihrer Schulzeit gewann sie mehrfach bei „Jugend musiziert“, seit 2006 leitet sie die „Weinheimer Bachlerchen“. Beim Flötenkonzert in D-Dur von Carl Stamitz wird sie an der Orgel von Abo begleitet. Abo ist zudem ausgebildete Sopranistin und wird unter anderem „Meine Seele erhebt den Herren“ von Heinrich Schütz oder Gaetano Donizettis „Gratias agimus“ zu Gehör bringen. Mit der Choralimprovisation von Sigfrid Karg-Elert „Macht hoch die Tür“ wird zum gemeinsamen Singen eingeladen.

Spenden für die Hilfsorganisation für bedürftige Kinder „ASUIKU“ im Nordosten von Japan werden gerne entgegengenommen. wn

