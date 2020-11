Äthiopiens Militär rückt vor

Addis Abeba.Nach dem Ablauf eines Ultimatums zur Kapitulation der Kräfte in der Konfliktregion Tigray hat Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed eine finale Militäroffensive angeordnet. Man rufe die Bewohner von Mekelle – der Hauptstadt Tigrays – auf, die Waffen niederzulegen, in den Häusern zu bleiben und sich von militärischen Zielen fernzuhalten, teilte Regierungschef Abiy Ahmed am Donnerstag mit.

Zuvor waren die äthiopischen Streitkräfte in Richtung Mekelle vorgerückt. Am Sonntag hatte Abiy den Kräften in Tigray ein 72-stündiges Ultimatum zur Kapitulation gegeben. Nach Angaben des Ministerpräsidenten kapitulierten Tausende Kämpfer. Etliche Stimmen der internationalen Gemeinschaft, darunter UN-Generalsekretär António Guterres, riefen zum Schutz der Zivilbevölkerung auf.

Äthiopiens Regierung hatte vor drei Wochen eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gestartet, die in der nördlichen Region an der Macht ist. Hintergrund des Konflikts sind Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Im Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern sind die ethnischen Spannungen unter Abiy gestiegen. dpa

